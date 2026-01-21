西班牙高铁相撞事故夺42命 国王伉俪亲赴视察

（法新社西班牙阿达穆斯20日电） 西班牙南部上周末发生高速铁路列车相撞事故，夺走42条人命，全国今天开始哀悼3天，国王伉俪视察事故现场。

这起重大事故发生于18日晚间，一列自马拉加（Malaga）开往马德里（Madrid）的民营业者Iryo列车在南部安达鲁西亚自治区（Andalusia）阿达穆斯（Adamuz）附近出轨，冲上对向轨道，撞上一列开往维尔瓦（Huelva）的西班牙国家铁路（Renfe）列车，导致这列迎面而来的列车同样出轨。

安达鲁西亚自治区政府表示，截止今晚官方统计死亡人数增至42人，因为稍早在残骸中又发现一具遗体。当局还说，超过120人受伤，仍有37人在医院，包括4名孩童。

西班牙国王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亚（Queen Letizia）身穿深色服装，在事故现场与救难人员握手致意。现场可见扭曲变形的列车残骸，当时两列列车共载约500名乘客。

国王伉俪随后前往邻近的哥多华市（Cordoba）医院，慰问部分伤者。

菲利佩六世在离开医院后对媒体表示，他希望向受难者「传达全国的关心」。

葡萄牙籍伤者萨尔瓦多（Santiago Salvador）在事故中腿部骨折，他说自己能活下来很幸运。

满脸伤痕的萨尔瓦多告诉葡萄牙广播电视台（RTP）：「我整个人被抛飞，感觉就像在旋转木马上。这是非常惨烈的事故，现场宛如地狱，好多人伤势非常严重。」

这是西班牙自2013年以来最严重的铁路事故，当年在西北部城市圣地牙哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）的高速列车出轨事件造成80人丧生。

全国今天进入3天哀悼期，政府大楼降半旗，电视台主播身穿黑色服装，内阁成员也减少公开露面。政府承诺将对事故原因展开全面且透明的调查。

与2013年事故不同的是，这次出轨发生在直线路段，官员表示，两列列车也都在速限每小时250公里的范围内行驶。

西班牙媒体报导，调查人员聚焦于现场一条超过30公分长的轨道裂缝。「世界报」（El Mundo）引述不具名技术人员说法指出，这条裂缝可能是「焊接不良或因列车通行或天气导致焊接劣化」造成。

西班牙交通部长普恩特（Oscar Puente）表示，调查人员正研判铁轨断裂是「原因还是结果」。他表示，Iryo列车「几乎是新的」，而且事发路段最近也刚翻新，这起事故显得「极其蹊跷」。

西班牙内政部长格兰德-马拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，「从未考虑过有人蓄意破坏的可能性」，「没有任何迹象显示有这样的可能」。

西班牙国家铁路公司董事长费南德兹（Alvaro Fernandez Heredia）说，几乎可以排除人为疏失。