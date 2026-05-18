警告伊朗进尽快结束战争 川普：不快和谈将荡然无存

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（法新社巴黎17日电） 美国与以色列对伊朗军事行动进入第79天，美国总统川普警告伊朗，如果德黑兰不尽快与美国达成和平协议，「他们将会荡然无存」。

美以动向

美国总统川普今天向伊朗发出新警告，表示伊朗必须迅速采取行动终结这场动摇中东局势、并推升能源价格的冲突。 川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上写道：「对伊朗而言，时间正一分一秒流逝，他们最好开始行动，赶快，否则将会荡然无存。」他随后强调：「时间至关重要！」 黎巴嫩官方媒体表示，以色列今天对黎巴嫩东部一栋公寓发动飞弹攻击，造成一名巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）指挥官及其17岁的女儿丧生。爆炸发生在巴贝克村（Baalbek）郊区，救难人员在瓦砾堆中搜寻生还者。

与此同时，黎巴嫩卫生部表示，以色列对黎巴嫩南部城镇的攻击共造成5人死亡，其中包括2名儿童，并导致至少15人受伤。 根据黎巴嫩当局，自战争爆发以来，以色列的攻击已在黎巴嫩造成2900多人死亡，其中包括自4月17日停火协议生效以来的400多名死者。

伊朗动向

伊朗媒体指出，在华府针对伊朗所提的终结战争谈判议程所做出的最新回应中，并未做出任何具体让步。

根据梅尔通讯社（Mehr）指出：「美国未提出任何实质让步，却想取得在战争期间未能获得的利益，这将导致谈判陷入僵局。」

油价股汇动态

美国和伊朗的停战谈判明显停滞，加上昨天阿拉伯联合大公国一座核能电厂遭到攻击，国际油价今天持续上涨逾1%。

阿联阿布达比西部巴拉卡核能发电厂（Barakah Nuclear Power Plant）外围一部发电机今天遭无人机击中，并引发火灾，幸未造成人员伤亡。这是美国与伊朗在2月底战争爆发后，首度有核电厂遭受攻击。

布伦特原油期货价格上涨1.36美元或1.24%，报每桶110.62美元；美国西德州中级原油上扬1.84美元或1.75%，报每桶107.26美元。

其他国家及组织

沙乌地阿拉伯今天表示，成功拦截3架从伊拉克领空进入的无人机，并且予以摧毁。

沙国国防部发言人马里奇（Turki al-Maliki）表示，这些无人机今天上午进入境内，表示国防部「保留在适当时间和地点作出回应的权利」。 阿拉伯联合大公国当局表示，阿布达比邦一座核能发电厂附近今天遭到一架无人机攻击而引发火警，所幸事件未造成伤亡，辐射等级也未受影响。

阿布达比媒体办公室表示，该飞行物击中「达夫拉（Al Dhafra）地区巴拉卡核能发电厂的内围防护边界外侧的一部外部发电机」。 沙国外交部谴责这起攻击是对该区域的「威胁」。国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）也在社群平台X上发文表示：「任何威胁核安全的军事活动都是不可接受的。」

巴基斯坦内政部长纳克维（Mohsin Naqvi）今天在德黑兰与伊朗首席谈判代表兼国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）会面。

卡利巴夫在会后表示：「该地区一些政府曾认为美国的存在能带来安全，但近期事件显示，这种存在不仅无法提供安全，反而为不安全局势创造条件。」

长期以来，伊斯兰马巴德当局持续在为伊朗与美国调停和平谈判，并于上月主办一场涉及双方代表的高层会议。