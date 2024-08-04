立足瑞士 报道世界
登录

贝鲁特港口爆炸4周年 纪念活动遭全面战争忧虑笼罩

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社贝鲁特4日电） 4年前的今天，黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）港口爆炸案夺走超过220条人命。如今，气氛哀伤肃穆的纪念活动又被以色列和真主党可能爆发全面战争的担忧所笼罩。

法新社报导，数场游行的人群将于今天下午聚集在港口，悼念罹难者并要求伸张正义。

2020年8月4日，贝鲁特港发生大爆炸，造成逾220人死亡、至少6500人受伤，首都大片地区被毁，但迄今仍然没有任何人为这场史上最大的非核爆炸之一负起责任。黎巴嫩当局表示，这场爆炸是由任意存放的硝酸铵肥料起火引发。

联合国黎巴嫩事务特别协调员普拉斯哈尔特（Jeanine Hennis-Plasschaert）昨天发布声明表示，「这样的一场人为灾难竟然完全没人被究责，令人震惊。人们期盼有关当局努力不懈，扫除所有障碍…但事实完全相反」。她呼吁进行「公正、彻底、透明的调查，以找出真相和伸张正义，并追究相关责任。」

今年的贝鲁特港爆炸纪念活动笼罩在可能爆发进一步灾难的阴影之下。自巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日闯入以色列发动攻击、引发以哈战争以来，哈玛斯盟友真主党（Hezbollah）多次和以色列军队爆发跨界交火，许多人担忧全面冲突可能席卷黎巴嫩。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
10
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
48 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 宝琳·图鲁班

辅助生殖关乎哪些伦理考量？

您认为当局是否应确保不育者都能够获得医疗辅助生育服务？应给“不孕症治疗”设置怎样的条件？在您生活的国家情况如何？

参与讨论
6
8 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团