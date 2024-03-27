负责审理封口费案 纽约法官对川普祭出禁言令

3 分钟

（法新社纽约26日电） 前美国总统川普遭控在选前支付封口费给一名成人片女星，他在自己的社群媒体Truth Social频频发文抨击法官患有逢川普必反症候群，今天遭纽约承审法官下达部分禁言令。

法官莫城（Juan Merchan）命令川普不得公开攻击潜在的证人、检察官、法庭工作人员与他们的家人或候选陪审员。

77岁的共和党总统候选人川普发布一连串贴文，称莫城是「不折不扣、公认的川普仇恨者，患有非常严重的逢川普必反症候群（Trump Derangement Syndrome）。换句话说，他讨厌我。莫城法官应该回避，他无法给我公平的审判」。

川普还说，莫城的女儿是「超级自由民主党公司的高阶主管」。

莫城是第3位对川普发布禁言令的川普案承审法官。审理纽约一宗商业诈欺案，导致川普遭处以4亿5400万美元罚款的法官恩格隆（Arthur Engoron），也曾下达类似的有限禁言令。

华盛顿联邦地区法院法官楚坎（Tanya Chutkan）也曾这么做，她承审川普涉嫌试图推翻2020年选举结果的联邦案件。

对川普提出封口费起诉案的曼哈顿地方检察官白艾荣（Alvin Bragg）上月要求莫城发布「切合」的禁言令，以「保护这个刑事诉讼的公正性」。

莫城说，川普可以随心所欲地对法官本人与白艾荣发言评论，但不得评论此案的其他检察官。

川普发言人张（Steven Cheung）谴责法官发布禁言令。他在声明中说：「莫城法官违宪的禁言令，阻止美国总统主要候选人川普发表核心政治演说。美国选民有听见这块土地最高职位主要候选人未经审查声音的基本权利。」

莫城今天发布禁言令时指出，川普曾有公开发表「威胁性、煽动性与毁谤性」言论的历史。这位法官说：「这些毫无争议的纪录反映这名被告曾做出庭外陈述，对司法行政机构构成足够的风险。」