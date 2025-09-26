贸易战再起 川普对药品、重型卡车与家具课税

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天宣布对药品、重型卡车、家用装修配件与家具加徵惩罚性关税，重新点燃全球贸易战。

川普晚间发布的关税措施，是他自去年4月突然对全球几乎所有美国贸易伙伴徵收对等关税以来，最严厉的贸易政策。

川普在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）上写道，自10月1日起，「我们将对任何品牌或专利药品课徵100%关税，除非该公司在美国兴建药品制造工厂」。

川普在另一篇贴文中写道，他将对「所有在全球其他地区制造的重型（大型）卡车」课徵25%的关税，以支持美国本土制造业者，例如「Peterbilt、Kenworth、Freightliner与Mack Trucks等公司」。 在美国市场与这些制造商竞争的外国公司包括瑞典的富豪汽车（Volvo）与德国的戴姆勒集团（Daimler）。戴姆勒集团旗下品牌包括福莱纳（Freightliner）与西星（Western Star），这两家公司的股价在欧洲盘后交易中均大幅下跌。

川普表示，对卡车课徵关税是「基于多种原因，但最重要的是出于国家安全考量」。

今年稍早，川普政府对进口卡车发起所谓的232条款调查，「以判断对国家安全的影响」，为今天宣布的关税措施铺路。

本身为房地产大亨的川普也对家居装修材料课税，表示自10月1日起，「我们将对所有厨柜、浴室盥洗台与相关产品课徵50%关税」。

他又说：「除此之外，我们将对软垫家具课徵30%的关税。」