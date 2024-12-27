新年快乐，以及一个请求

亲爱的瑞士资讯的读者们、朋友们：牵动世界和您的，也牵动着瑞士资讯和瑞士。

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宏观议题往往反映在日常生活的点滴中。西方价值观的可信度、人权和国际制裁问题、去全球化运动和国际秩序的新权力范式，与之相关的是影响全球地缘政治格局的重大选举。中美博弈背景下贸易格局的变化，以及对环境风险的担忧，就连瑞士也经历了严重风暴和洪水。2024年，人工智能走入寻常百姓家。

瑞士，作为世界上全球化程度最高的国家之一，正身处其中。

误解和紧张局势日益加剧，导致这个世界出现裂痕。我们需要人民和媒体来搭建桥梁。这正是我们承担的责任。90年来，我们一直致力于完善瑞士新闻业，促进跨文化对话和全球不同立场的相互理解。

1935年以来瑞士在国际上的声音

2024年，很高兴能以我们的服务覆盖全球约4000万人，这对明年是一个激励。整个瑞士资讯团队感谢您的忠诚陪伴。我们的团队由大约100名媒体专业人员和许多自由职业者组成。我们都是“1935年以来瑞士在国际上的声音”。我们在即将到来的2025年继续履行这一承诺，提供有据、清楚和出乎意料的新闻报道。

瑞士资讯将继续关注以下话题：地缘政治、国际日内瓦、民主的全球发展、瑞士科学的世界影响、跨国制药和食品公司的全球网络，以及与瑞士身份、文化和社会有关的问题。

2025年–为什么仍然需要瑞士资讯

2025年，瑞士资讯、瑞士整体对外授权以及瑞士广播电视集团面临非常重要的政治决定，这关乎瑞士唯一海外媒体的未来。联邦委员会于9月宣布紧缩计划，提议从2027年起，削减一半的对外授权资金(包括3SAT、TV5 Monde、swissinfo.ch和tvsvizzera.it)。自此，我们的未来变得不确定。瑞士在海外拥有强大话语，加强了其经济地位，传达了其中立政策，并改善了国外对瑞士科学和文化的认知。联邦委员会是如何认定这些服务不再值得支持的？

削减资金将对瑞士及其开放信息空间产生重大影响。如今，在国外用英语、西班牙语或俄语搜索有关瑞士的信息，首先会显示来自瑞士资讯的内容。没有这种存在，美国、中国和俄罗斯的用户将不能再用母语搜索到最新瑞士的资讯，而且无法确定搜索结果中有关瑞士的信息是否可靠。

这里提出一个请求

请留言告诉我们，为什么未来仍然需要瑞士资讯，或者我们可以改进哪些方面以继续为您服务。或者即使您不认为如此，也可以写信给我们。我们持开放态度并期待讨论。

谨代表整个瑞士资讯swissinfo.ch团队，祝您新年快乐、健康，希望政治紧张局势减少，机遇增多。

致以诚挚问候！

Larissa Bieler，瑞士资讯SWI swissinfo.ch总经理

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