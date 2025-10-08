越南北部爆发破纪录洪灾 已酿8死5失踪

（法新社河内8日电） 麦德姆台风带来的豪雨造成越南北部出现破纪录洪水，数个村庄的街道今天遭淹没。越南环境部表示，多山的越北地区6日起爆发突发性洪水和土石流，至今已造成8人死亡、5人失踪。

在越南首都河内以北约80公里的太原市一带，洪水高及车顶甚至屋顶，数以万计民众受困家中或被迫逃离水患。

越南气象局表示，截至今天上午，贯穿太原市的�W江（Cau River）水位已较去年9月摩羯台风来袭时创下的历史纪录28.81公尺高出1公尺多。

越南国营电视台报导，从昨晚到今天，越北的平江（Bang River）、沧江（Thuong River）和中江（Trung River，译音）最高水位已达到接近40年高点，超过1986年以来未曾见过的水准。其中中江位在与中国接壤的谅山省，其最高水位预估将比原先纪录高出近2公尺。

从昨天深夜到今天上午，太原、高平和谅山3省民众的亲友在社群媒体发文求援，指当地有停电及物资短缺情况。

有人写道：「我们（在太原省的住家）1楼已完全淹没。我的父母和5个小孩受困，没有足够的食物和水。昨晚开始就失去联系，他们急需协助。」类似贴文有数百则。

麦德姆（Matmo）台风6日接近越南时强度虽已减弱，仍在越北酿成重大灾情。1周前越南中部才遭到博罗依（Bualoi）台风袭击引发大规模洪灾，造成至少56人死亡，经济损失估计超过7亿1000万美元（约新台币217亿元）。

越南军方表示，他们已在谅山省利用2架直升机在淹水地区空投了4公吨的水、泡面、饼干、牛奶和救生衣，以援助灾民。