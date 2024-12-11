瑞士社会凝聚力得了差评 

根据卢塞恩大学(University of Lucerne)的一项研究，瑞士人普遍认为目前的社会凝聚力较差，不及其青年时代。
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共1’104人参与了这项由卢塞恩大学宗教、经济和政治中心(ZRWP)开展的代表性调查。调查发现，只有不到40%的瑞士人对瑞士当前的社会凝聚力给出积极评价。
四分之一的受访者给出的评价是“不好也不坏”，三分之一持负面看法。调查的重点是与过去相比，对当前社会凝聚力的主观评价。
社会凝聚力的概念由澳大利亚政治家高夫·惠特拉姆(Gough Whitlam)在1972年启动工党竞选活动时首次提出。虽然对于社会凝聚力没有统一的定义，但目前最常见的定义涉及归属感、对群体的依恋、参与度以及共享的价值观。
当被问及如何看待自己青年时代时的社会凝聚力时，受访者的反馈明显更为积极，回答主要集中在“相当强”或“强”两大类。
调查报告作者表示，由此可见，社会凝聚力明显下降。虽然参与调查者中绝大多数都对过去给出了积极评价，但对如今的情况都给出了“无所谓”或“差”的消极反馈。
凝聚力面临压力
卢塞恩大学在近日发布的新闻稿中写到：“这项试点研究的结果表明，瑞士的社会凝聚力正承受着压力。”
不仅如此，这些评价很大程度上与年龄、性别或受教育程度等传统社会人口因素无关。无论对现在或是过去凝聚力的评价，各个社会群体均保持了一致态度。可见，这反映了普遍的公众看法。
卢塞恩大学宗教、经济和政治中心计划就这一主题进行范围更广的研究。该试点调查是其迈出的第一步，目的是明确社会凝聚力的背景，并找到在中期内促进瑞士社会凝聚力的可行策略。
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