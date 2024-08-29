辉达财报欠佳科技股领跌 拖累亚股多收黑

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（法新社香港29日电） 尽管��场对人工智慧（AI）前景一片看好，美国AI晶片龙头辉达（NVIDIA）财报令投资人失望仍引发疑虑。科技公司卖压出笼，拖累亚股今天多收黑。

尽管在诸多方面超乎市场预期，辉达财报仍令沉浸在美国下个月可能降息氛围之中的投资人泄气。

辉达在AI晶片开发上举足轻重，��场一直在热切等待总部设在加州的这家科技业领头羊公布财报。之前就有分析警告，即使财报超乎预期，已被巨大获利和营收养大胃口的投资人仍可能不领情。

辉达股价年初迄今约上涨160%，标准普尔500指数今年的涨幅有1/3是辉达的贡献。

��值超过3兆美元的辉达第2季财报显示，获利和营收都不只翻倍，还宣布额外的500亿美元股票回购计画。

但是相较于前几季爆发性数据，辉达销售成长出现走缓的趋势。

独立分析师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「科技产业现在几乎影响全球商业和民众日常生活的方方面面，做为产业领头羊的辉达表现犹如更广泛��场和美国经济的水晶球，被投资人拿放大镜检视。」

「因此，当这艘旗舰蒙受打击，整支舰队就有可能被跟着往下拉。」

美国晶片业者遭受负面影响，亚洲科技股表现也无法幸免，SK海力士、三星电子股价分别下跌超过5%、超过3%，晶圆代工龙头台积电跌逾2%，东京威力科创公司也跌1.8%。

亚洲主要股市，日股基准日经指数收跌0.02%，来到38362.53点。港股恒生指数收涨0.5%，来到17786.32点。上海综合股价指数收跌0.5%，来到2823.11点。

至于其他亚股，首尔、雪梨、台北、马尼拉、曼谷、威灵顿股市皆收跌。新加坡则收涨。