边界冲突进入第2周 巴基斯坦：击毙20名阿富汗士兵

（法新社阿富汗史宾波达克15日电） 巴基斯坦与阿富汗的边界冲突进入第2周，巴基斯坦军方发表声明说，今天黎明在西南边界与阿富汗塔利班（Taliban）的冲突中，击毙约20名塔利班。

根据巴基斯坦军方声明，在靠近阿富汗史宾波达克（Spin Boldak）地区的西南边界1个哨所，塔利班发动卑劣袭击，在击退他们的过程中，击毙约20名塔利班，另有多人受伤。

声明还表示，在前一晚西北边界的冲突中，约有30名塔利班及其附属的武装分子据信遭到击毙。

在阿富汗史宾波达克地区，当地讯息部门发言人告诉法新社，阿富汗与巴基斯坦今天黎明爆发新一轮边界冲突，造成15名阿富汗平民死亡、数十人受伤。塔利班表示，有「2至3名」战士丧生。

塔利班政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）指控巴基斯坦军队「再次」使用轻重武器对该地区发动攻击。

上周阿富汗境内发生多起爆炸事件（其中两起发生在首都喀布尔），这些爆炸案被归咎于巴基斯坦发动，导致两国之间的暴力冲突情势急遽升高。

作为报复，塔利班政府对南部边界沿线多个地区发动攻势，巴基斯坦誓言将作出强力反击。

双方于周末均通报有数十人伤亡，今天黎明时分致命冲突再度爆发。

这波暴力升温正值两国关系因安全问题而紧张之际。

巴基斯坦指控阿富汗庇护由巴基斯坦塔利班运动（TTP）领导的武装团体，但喀布尔否认。

巴基斯坦国防部长阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）在国会表示，多次试图说服阿富汗塔利班停止支持TTP 的努力均告失败。

巴基斯坦指控TTP━该组织在阿富汗接受战斗训练，并宣称与当地塔利班共享相同意识形态━自2021年以来已杀害数百名巴基斯坦士兵。