迎接G20峰会领袖 里约热内卢高度安全戒备

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（法新里约热内卢17日电） 巴西里约热内卢（Rio de Janeiro）向来是轻松休闲的滨海城市，因世界各大经济体领袖齐聚于此，出席为期两天于18日揭幕的20国集团（G20）峰会，如今当地维安相当严密。

警察和士兵在街道巡逻，街头也安装了数以千计的监视器；官方宣布放假两天，以免当地民众的日常生活受干扰。

美国总统拜登（Joe Biden）、中国国家主席习近平，以及澳洲、英国、埃及、法国、德国、印度、印尼、日本等国家领袖都将出席会议，其中有些国家也派出了规模庞大的代表团。

G20峰会一系列活动的主会场，位于里约现代艺术美术馆（Rio’s Museum of Modern Art）；这栋座落于海湾的美术馆，可一览名胜糖面包山（Sugarloaf Mountain）的美景。

邻近会场起降国内班机的桑托斯杜蒙特机场（Santos Dumont Airport）将在峰会期间关闭，数以万计的旅客将转移到更远的加朗国际机场（Galeao International Airport）搭乘航班。

因加强警力部署，可望暂时遏制里约热内卢市贫民窟的暴行。今年上半年，当地发生1790起谋杀案。

里约市G20会议筹备委员会主席巴迪亚（Lucas Padilha）表示，确保峰会顺利进行「真是一项挑战」。

大约2万5000名军警已部署于城市周边，包括机场和港口；此外，装甲车也进驻主会场周围。

5000个街头摄影机镜头将全天候开启，而无人机和直升机则从空中监视地面情况。

官方代表团下榻的饭店已做好迎宾准备，至少25辆经认证并停靠饭店外的车辆，则是供中国国家主席习近平及中国代表团驱使的座驾。