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返国回防助战 俄佣兵自布吉纳法索抽身

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（法新社巴黎30日电） 乌克兰8月初发动逆袭打入俄国境内，也打乱俄国佣兵组织派往非洲布吉纳法索的计画。一名俄国佣兵组织指挥官今天表示，他们许多人已自非洲抽身返俄助战。

叶莫列夫（Viktor Yermolaev）是俄文名「熊军旅」的佣兵指挥官。他接受法新社采访时表示，手下许多战士已自西非的布吉纳法索整装返国，只有少数人留在当地。

乌克兰8月6日在为时近2年半的俄乌战场开辟新战线，发动逆袭打入俄国西部库斯克（Kursk）地区，让俄国尝到二战结束后首次国土遭入侵。

熊军旅与之前的瓦格纳集团（Wagner Group）一样，都是近年崛起的几支被西方分析师认为与克里姆林宫关系密切的俄国佣兵组织。瓦格纳集团在创办人普里格津（Yevgeny Prigozhin）坠机身亡后解编，打散至俄国军方不同单位。

无线电呼号「绝地武士」（Jedi）的叶莫列夫说：「我们本以为乌克兰人想结束战争上谈判桌，但在侵入库斯克后，我们发现他们选择的是打到底，而打仗正是我们的看家本领。」

自称曾于俄军空降部队服役15年的叶莫列夫说：「对一名俄国战士而言，没有比捍卫家园更高的荣誉，此其时矣。」

叶莫列夫说他目前已在俄国，但不愿提供进一步细节或究竟有多人跟他一起返俄。

熊军旅本周稍早在自身Telegram帐号上表示「出于近期事件」，他们正返回驻地克里米亚。

一名西方国安消息人士告诉法新社，离开布吉纳法索的熊军旅战士约为100人。西方情报圈相信，这些人原本的任务是保护2022年掌权的布吉纳法索军头特拉奥雷（Ibrahim Traore）。

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