遏新喀里多尼亚致命暴动 法部署军队、禁TikTok

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（法新社努美阿16日电） 法属太平洋群岛新喀里多尼亚连续3晚暴动，导致4人丧命、数百人受伤后，法国今天下令军队驻守当地港口和国际机场、禁用短影音平台TikTok，并宣布进入紧急状态。

法国「国民议会」（National Assembly）支持具争议的投票制度变革，激起当地独派势力愤怒。这项法案允许住在新喀里多尼亚长达10年的法国居民，参与当地省级选举投票。当地领袖指出，这项投票制度变革将稀释原住民卡纳克族（Kanak）的选票。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）提议今天与新喀里多尼亚议员举行会谈，同时批准出动安全部队并实施夜间宵禁，以阻止这场40年来最严重的暴力事件。

法国总理艾塔尔（Gabriel Attal）在部长级危机会议中表示，已部署军队保护当地港口和国际机场安全，而短影音平台TikTok则因被暴徒使用而遭禁用。

在夜间暴力事件中，商店遭掠劫、公共建筑被纵火。官员表示，有4人丧生、数百人受伤，死者包括一名宪兵。

法国驻新喀里多尼亚高级专员公署发表声明说，自冲突爆发以来，已有超过200名「暴徒」被捕，而受伤的数百人中有64人是警察。

新喀里多尼亚位于澳洲和斐济之间，是法国目前在海外仅存的领土之一。新喀里多尼亚从19世纪下半叶开始成为法国殖民地，具特殊地位，与法国其他海外领土不同。

尽管新喀里多尼亚曾3度在公投中否决独立，但卡纳克族人依旧强力支持独立。

马克宏呼吁恢复政治对话。法国政府发言人塞维诺特（Prisca Thevenot）则表示，当局已批准新喀里多尼亚从今天上午开始进入紧急状态。

塞维诺特还说，在紧急状态之下，当局将可执行旅行禁令、软禁和搜查。

法国当局表示，有5名被控策划暴力的激进独派人士已立即被软禁。

在新喀里多尼亚民众走上街头之际，远在1万7000公里外的法国国民议会投票决定，在新喀里多尼亚住满10年的法国居民，有权在省级选举中投票。这项改革仍须获得法国国会两院联席会议批准。

独派势力表示，这项法案将削弱卡纳克族的选票。这个原住民群体约占新喀里多尼亚人口41%。

支持者认为，选民名册自1998年以来就没有更新过，导致后来的居民无法参加省级投票。（译者：纪锦玲）