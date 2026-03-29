金正恩视察火箭发动机测试 北韩战略武器迈新步
（法新社首尔29日电） 北韩官方媒体今天报导，北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）日前亲自监督一具升级版固体燃料火箭发动机的地面测试，这是平壤强化战略武器的最新迹象。
法新社报导，固体燃料发动机在点火之前，几乎不需准备时间，有助于加快飞弹发射速度。
国防专家认为，北韩计划将这类发动机应用于他们正在发展的洲际弹道飞弹（ICBM）。
北韩中央通信社（KCNA）指出，此次试验的固体燃料发动机采用复合碳纤维材料制成，属于「新5年计画期间国防发展规划」的一环。
金正恩指出，追求这种高推力发动机，「符合国家战略，也迎合现代化战略武器的需求」。北韩中央通信社并未透露测试日期与地点。
根据所发布照片，金正恩在多名官员陪同下，检查看似发动机的组件。另一照片则能看见地面上的发动机喷出火焰，照亮场地周遭。
去年9月北韩官媒曾报导，平壤正进行高推力固体燃料发动机的测试，最大推力可达1971千牛顿（kN）；如今新测试，官媒说，推力提升至2500千牛顿。
金正恩强调，北韩在增强战略武力方面，已进入「重大变革阶段」。
北韩中央通信社另一则报导说，金正恩也走访特种部队训练基地，视察武器操演。（编译：纪锦玲）