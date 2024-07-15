瑞士在全球财富排名中保持领先地位，世界变得更加富裕

去年，全球人口在整体上变得更加富裕。全球财富在2022年有所下降之后，迎来了反弹。瑞士在《瑞银全球财富报告》(UBS Global Wealth Report)中保持了其领先地位。
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在瑞士银行于7月10日发布的报告中，瑞士再次占据了财富榜首位。
瑞银在这份年度研究中写道，2023年，全球各财富阶层都变得更加富裕。瑞银专家预计，长期来看，全球范围内进入更高财富阶层的个人数量将进一步显著增加。
总体而言，2023年在股市向好的环境中，以美元计算全球财富增长了4.2%，通货膨胀有所减弱，而在2022年全球财富曾下降了3%。根据研究，当时的造成下降的主要原因是货币效应和美元走强。
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从地区来看，财富增长由欧洲、中东和非洲(EMEA)地区引领，增长了4.8%。亚太地区的财富也显著增加(+4.4%)，而美洲的增长率则稍微落后，为3.6%。
瑞士在国家排名中保持领先。瑞士成年人的平均财富(不包括债务)为709’612美元(638’012瑞士法郎)。位于第二和第三位的分别是卢森堡(607’524美元)和香港(582’000美元)。
报告指出，以美元计算的话，去年的瑞士财富与全球财富一样，总量有所恢复。但这仅仅是有欺骗性的表面现象，因为以当地货币计算的话，瑞士的财富价值缩水了近6%。
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