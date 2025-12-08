阿塞德遭推翻满周年 叙利亚总统夏拉吁全民团结重建国家

（法新社大马士革8日电） 叙利亚总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天在庆祝长期执政者阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻届满1周年的活动上发表演说，呼吁全体民众团结努力重建国家。

叙利亚经历近14年内战后，夏拉的伊斯兰主义团体带领的联盟去年11月底发动闪电攻势、12月8日夺下首都大马士革，终结阿塞德家族超过半世纪的铁腕统治。

叙利亚民众今年11月底开始庆祝推翻阿塞德政权的攻势满周年，并以今天在大马士革举行的阅兵及夏拉演说等活动达到高峰。

夏拉在大马士革知名的奥米亚大清真寺（Umayyad Mosque）进行的黎明祈祷结束后发言，且如同他1年前进入大马士革一样身穿军装。

根据叙利亚总统府声明，夏拉赞扬去年攻入大马士革的战士「所做的牺牲及展现的英勇」，还说「为了建立1个强大的叙利亚、巩固国家稳定、守护主权及实现1个让人民的牺牲值得的未来，现阶段必须全民努力团结」。

夏拉已告别他个人的圣战士历史，并已努力恢复叙利亚的国际地位，促使制裁松绑。

然而，若要确保叙利亚安全无虞、重建支离破碎的国家体制、重获人民信任及维持全国团结，夏拉仍面临一些重大挑战。

在叙利亚少数族群阿拉维派（Alawite）和德鲁士族（Druze）聚居的心脏地带发生的派别间流血冲突，以及以色列持续的军事行动，都令叙利亚脆弱的国家转型不稳。