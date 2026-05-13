阿根廷数以万计民众上街游行 抗议政府削减大学预算

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（法新社布宜诺斯艾利斯12日电） 数以万计阿根廷民众今天走上街头，在首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）抗议总统米雷伊（Javier Milei）大幅削减公立大学预算。

这是米雷伊自2023年12月上任以来的第4次针对大学预算的重大示威。此前一天，传出政府计划进一步削减教育与医疗支出。

布宜诺斯艾利斯的示威活动在「五月广场」（Plaza de Mayo）达到高潮，此地也是总统府所在地，抗议人潮甚至蔓延至周边街道。

当地电视台画面显示，包括科尔多瓦（Cordoba）、曼多萨（Mendoza）与图库曼（Tucuman）等城市，也有大批群众上街游行。

18岁文学系学生罗培兹（Renata Lopez）告诉记者：「我来这里是为了捍卫公共教育。」她手中高举着科幻大师布莱德柏利（Ray Bradbury）写下的「华氏451度」（Fahrenheit 451），这本小说描绘了一个禁止书籍的未来反乌托邦社会。

罗培兹说：「这本书反映我们当前的现实。削减教育资源并非遥不可及，也不是虚构的反乌托邦，而是真正在发生的事。」

这次游行呼吁推动一项大学经费法案，而这正是长期政治对峙的核心。阿根廷国会于2025年通过这项法案，但之后遭米雷伊否决，理由是法案内容与政府财政政策互相抵触。

米雷伊政府已要求阿根廷最高法院介入，但无期限需做出裁决。

布宜诺斯艾利斯大学（University of Buenos Aires）估计，首都这次示威抗议人数达60万人。

截至今晚，警方尚未公布官方统计数字。（编译：徐睿承）