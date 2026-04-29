阿联将退出OPEC与OPEC+ 中东战况最新发展一次看

afp_tickers

6 分钟

（法新社巴黎28日电） 美国与以色列联手攻伊第60天，对配额感到不满的阿拉伯联合大公国宣布将退出OPEC与OPEC+；与此同时，美国总统川普在宴请英国国王查尔斯三世时表示，伊朗已在军事上被击败。

以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●川普称美国「在军事上击败」伊朗

川普今天在国宴上告诉查尔斯三世（King Charles III）与其他宾客，伊朗已在「军事上被击败」，这是他在英国王室访问期间，首度针对这个敏感议题公开发表谈话。

川普在白宫晚宴上表示：「我们已在军事上击败那个特定对手。」他补充说：「查尔斯甚至比我还更同意我的看法，我们绝对不会让那个对手拥有核武。」

●查尔斯三世呼吁西方团结 查尔斯三世在对美国国会发表演说时，敦促美国坚定地与西方盟友站在同一阵线，并指出在华府举行的这场会议，是在「充满极度不确性的时期」召开。

查尔斯三世补充说，现在是「从欧洲到中东都陷入冲突的时期，这对国际社会构成巨大挑战，造成的影响在我们各自国家的各个角落都能感受到」。

●川普痛批梅尔茨

此外，川普针对德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）对伊朗战争的批评作出猛烈回应。梅尔茨日前造访德国西部一所学校时表示，德黑兰正在谈判桌上「羞辱」华府，并称「美国人显然毫无策略」；对此，川普回应表示，这位总理「认为伊朗拥有核武也没关系」，还说「他根本不知道自己在说什么！」

●疑似前往伊朗港口 美军登船检查

由于怀疑试图违反对伊朗港口的封锁，美军人员登上「蓝星三号」（M/V Blue Star III）并进行搜查，随后予以放行。

●以色列军方宣布摧毁真主党地道

以色列军方表示，他们发现并摧毁一处由真主党（Hezbollah）建造、供精锐战士使用的大型地道网络，同时下令黎巴嫩饱受冲突蹂躏的南部进行新一轮撤离行动。

以色列军方指出，在坎塔拉（Qantara）发现的这些地道，长度分别为800公尺与1.2公里，已用「超过450吨的炸药」摧毁。

●以色列轰黎巴嫩酿8死

黎巴嫩卫生部表示，尽管目前已有停火协议，以色列今天仍对黎巴嫩南部发动空袭，造成包括民防救援人员等8人死亡，另有两名官兵受伤。

自3月初以来，以色列一直在与真主党交战，派遣军队进入黎巴嫩南部，对抗这个获伊朗支持的武装组织。尽管4月17日达成脆弱的停火协议，暴力冲突仍持续不断。

●油价大涨

媒体报导称，美国总统川普不太可能接受伊朗提出恢复荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）交通的提议，加上卡达警告可能陷入「冻结冲突」情势，国际原油价格应声上涨。

国际基准布伦特北海原油（Brent North Sea）来到每桶约112美元，高于4月初美伊双方宣布停火前的水准。美国基准原油西德州中级原油（West Texas Intermediate, WTI）今天升破每桶100美元，为两周来首见。

●阿联将退出OPEC与OPEC+

随着中东战争导致能源价格飙升，阿拉伯联合大公国投下震撼弹，宣布将退出石油输出国家组织（OPEC）及石油输出国家组织与伙伴国（OPEC+）联盟，以专注于「国家利益」。

阿联是全球主要产油国之一，过去曾对OPEC生产配额感到不满；根据阿拉伯联合大公国通讯社（WAM）发布的声明，阿联将于5月1日退出OPEC与OPEC+。

●波湾领袖在沙乌地阿拉伯会谈

沙乌地阿拉伯欢迎来自波斯湾各国的领导人与官员齐聚吉达，共同商讨区域内持续的危机。这是自中东战争2月28日爆发以来，波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）成员国首度举行的面对面会议。

●无人机攻击巴格达绿区

一名军方消息人士告诉法新社，美国驻伊拉克大使馆所在的巴格达绿区上空有无人机飞行，防空系统已启动进行拦截。

自2月28日中东冲突爆发以来，获伊朗支持的伊拉克团体一直针对美国利益发动攻击，但这是自脆弱的停火协议于4月8日生效以来，首度发生这类事件。