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雅典郊区野火传伤亡 希腊媒体炮轰政府应变失灵

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（法新社雅典13日电） 雅典东北郊11日爆发野火，造成大规模毁损、上千人被迫撤离，此景前所未见。希腊保守派政府今天成为箭靶，媒体批评大火「失控」，成为一场「恶梦」。

希腊最畅销的中间派日报「新闻报」（Ta Nea）头版怒吼写着「受够了」。自由派「日报」（Kathimerini）写着「失控」大火「留下巨大破坏（和）未决问题」。

左翼日报Efsyn则写，「清空马克西姆（Maximou）」。马克西姆指的是总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）办公室所在建物。

其他诸多日报也以「恶梦」作为头条新闻标题，包括亲政府的「自由报」（Eleftheros Typos）。

本身也受野火威胁的希腊国家气象局（National Observatory）昨天表示，至少1万公顷的土地遭到火舌吞噬。这场野火11日从位于雅典东北35公里处的伐那法斯村（Varnavas）爆发。

尽管出动数百名消防员、数十辆消防车和数十架灭火飞机救火，昨天烈火仍攀上俯瞰首都的潘特里柯山（Mount Pentelikon），朝数万居民生活的郊区逼近。

野火侵袭纳亚潘特利（Nea Penteli）、帕莱亚潘特利（Palaia Penteli）、帕蒂玛．哈兰德里奥（Patima Halandriou）及维利西亚（Vrilissia）等郊区，民宅、店铺和车辆尽毁。当局发布数十道疏散命令，上千人逃离。

今天稍早，帕蒂玛．哈兰德里奥一座焚毁厂房里寻获一具据信为60多岁的女性遗骸。

消防队发言人瓦特拉柯建尼斯（Vassilis Vathrakogiannis）说，昨天一名消防员遭严重灼伤，另一名因呼吸困难入院。

卫生部表示，自11日起有66人因火灾相关伤害接受治疗。

原在家乡哈尼亚（Hania）度假的米佐塔基斯在11日返回首都。昨天他拜访公共秩序与公民保护部，但目前尚未对这起灾难置评。

这场毁灭性火灾勾起2018年7月马蒂（Mati）大火的回忆；马蒂位处邻近马拉松（Marathon）的海岸地区，当时共有104人死于这场惨剧，事后检讨认定是疏散延误与疏失肇祸。

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