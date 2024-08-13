雨季暴雨酿灾 印度、尼泊尔已数百死

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（法新社新德里13日电） 今天公布的官方数据显示，印度和尼泊尔自从6月以来遭到暴风雨袭击，在雨季期间引发洪水与土石流而造成广泛破坏，已经有数以百计民众死亡。

印度光是这个月就有数十人罹难；邻国尼泊尔则共计至少171人丧生。

气象专家指出，就在印度遭遇历来期间最长热浪之后数个月，狂风暴雨广泛引发洪水与土石流。

在印度北部的北方邦（Uttar Pradesh），自上周以来有至少17人命丧豪雨引发的洪水，就连通常炎热的西部拉吉斯坦邦（Rajasthan）沙漠地区也淹水。当地媒体报导，自11日以来，有至少22人丧命。

官方统计显示，北阿坎德邦（Uttarakhand）自6月以来已至少51人因洪水而死亡。而南部克勒拉邦（Kerala）上个月因土石流掩埋村庄与茶园，导致逾200人惨死。

至于邻国尼泊尔，自6月中旬进入雨季以来已有171人丧命，当中包括109人死于土石流。根据灾害管理当局指出，其他人死于洪水和雷击。另有超过40人失踪、逾200人受伤。

上月12日，尼泊尔中部齐万县（Chitwan）两辆巴士冲出混疑土防撞护栏而坠入汹涌河水中，造成约50人死亡，搜救工作目前仍持续着。