雪梨主教布道遇刺 澳洲警方定调恐攻事件

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（法新社雪梨16日电） 澳洲警方今天表示，雪梨一座教会昨天在直播礼拜期间发生的持刀攻击案，是一起涉及宗教动机的极端主义恐怖行为。警方并呼吁当地社区民众控制怒火、保持冷静。

雪梨西部郊区一座亚述基督教教堂昨天傍晚发生袭击事件，造成一名着名的主教受伤，所幸没有危及性命。

新南威尔斯州（New South Wales）警察局长韦柏（Karen Webb）在记者会上说：「将所有资料纳入考量后，我宣布这是一起恐怖事件。」

她表示，这起攻击被视为是有宗教动机的「极端主义」行为，恐吓民众，包括教堂内的教区居民与观看线上直播的信徒。

韦柏表示，这名犯嫌「为警方所知」，但并没有被列在任何恐怖分子观察名单上。

韦柏说，赶赴现场因应的警方很快就遭教会外的愤怒群众攻击，「民众利用现场可取用的物品攻击警察，包括拿砖头、混凝土与栅栏丢向警察、警察装置与警车」。

韦柏说一整个晚上都有受伤警察送医治疗。她虽没有提供受伤人数，但说这群民众损坏了20辆警车。

韦柏说：「这无法令人接受，涉及那场骚乱的人可以料想日后会有人来敲门，可能不是今天、也可能不会是明天，但我们会找到你，将你逮捕到案。」