非洲联盟峰会登场 聚焦民主刚果冲突

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（法新社衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴15日电） 非洲联盟峰会今天登场，预料刚果民主共和国愈演愈烈的冲突将成为主要的议题。由于民主刚果第2座大城遭卢安达支持的武装组织占领，民主刚果总统齐塞克迪未能出席峰会。

55国组成的非洲联盟（African Union）在衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）召开会议；值此之际，刚果民主共和国与苏丹正面临毁灭性冲突，而美国总统川普删减发展援助资金，也重创非洲。

这些非洲领袖们代表约15亿人口，但非洲联盟长期被批评反应迟缓、缺乏效率，发出的声明也没有约束力。

随着刚果民主共和国东部区域冲突升级和国际组织再三警告，非洲联盟一直被批评消极，观察家也要求非盟采取更有魄力的行动。非洲东部和南部国家的领袖本月8日呼吁在5天内「立即无条件」停火，但11日就爆发新一波战事。

即将卸任的非盟委员会（AUC）主席马哈马特（Moussa Faki Mahamat）昨天告诉法新社，相关各方「必须遵守停火」，而为了制止冲突，非洲各国正在「大动员」。

非盟和平与安全理事会（AU Peace and Security Council）为了这场冲突召开会议，一直讨论到昨天深夜。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）预计今天在峰会上发表演说。

卢安达总统卡加米（Paul Kagame）和刚果民主共和国总统齐塞克迪（Felix Tshisekedi）均未出席昨天的会议。

政府消息人士向法新社透露，齐塞克迪这个周末也不会出席峰会，「他必须密切关注刚果民主共和国当下的情势」。

齐塞克迪昨天在德国慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）中呼吁各国将卢安达「列入黑名单」，谴责其「扩张主义野心」。

安全和人道援助消息人士透露，卢安达支持的武装团体M23上月占领关键省分首府果玛（Goma），继续往南推进；在接管一座重要机场后，昨天几乎畅行无阻地进入另一个重要城市布卡伏（Bukavu）。

卢安达没有承认支持M23，但曾指控刚果民主共和国的胡图族（Hutu）极端分子威胁到卢安达安全。