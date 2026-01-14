面对川普压力 格陵兰总理表态续留丹麦

（法新社哥本哈根13日电） 格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）今天指出，若必须在丹麦与美国之间做出选择，格陵兰将选择继续留在丹麦，而不是成为美国的一部分。

这番言论是在美国总统川普威胁要接管这座北极岛屿之后发表。尼尔森在哥本哈根（Copenhagen）召开记者会表示：「我们正面临一场地缘政治危机，如果现在必须在美国与丹麦之间做出选择，我们选择丹麦。」

多年以来，川普不断扬言要购买或并吞这块北极领土，并于11日进一步升高紧张态势，表示美国「无论如何」都将取得格陵兰。

尼尔森说：「有一点必须让所有人清楚，即格陵兰不希望被美国拥有，不希望由美国治理，也不希望成为美国的一部分。」

他与丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）一同出席记者会。弗雷德里克森表示，面对「最亲密盟友完全不可接受的压力下」，坚持立场并不容易。

弗雷德里克森说：「然而，许多迹象显示，最艰难的部分还在后面。」

川普坚称，美国基于「国家安全」需要取得格陵兰。

弗雷德里克森强调：「当然，我们希望与美国、北大西洋公约组织（NATO）、欧洲，以及北约的北极成员国一起强化在北极地区的安全合作。」

丹麦外交部长拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）和格陵兰外交部长莫茨费尔特（Vivian Motzfeldt），预计明天将在白宫与美国副总统范斯（JD Vance）及国务卿卢比欧（Marco Rubio）会面。（编译：徐睿承）