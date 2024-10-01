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飓风海伦肆虐逾100死 救灾应变卷入大选角力

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（法新社乔治亚州瓦多斯塔30日电） 袭卷美国东南部的飓风海伦，今天跃升美国总统大选焦点。川普今天赶赴灾区勘灾，谴责当局紧急应变措施，遭白宫驳斥。

强烈飓风海伦（Helene）重创美国东南部，迄今已有超过130人死亡，救难人员在重灾区佛罗里达州、乔治亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和田纳西州寻找幸存者，并运送物资。 在5周后将登场的美国总统大选中，乔治亚州、北卡罗来纳州都是攸关选举结果的关键摇摆州。

共和党总统候选人川普（Donald Trump）灾后抵达乔治亚州的重灾区瓦多斯塔（Valdosta），允诺为灾民「带来大量的救援物资，包括燃料、设备、饮水和其他物资」。

川普在没有提出证据的情况下，声称共和党支持者求助无门，他告诉记者「联邦政府没有积极处理…而副总统（贺锦丽）正在别处跑竞选行程，忙着筹钱」。

川普的民主党对手贺锦丽（Kamala Harris）也取消竞选行程，今天赶回华府参与联邦紧急应变简报会，预计在首轮紧急救援行动后视察灾区。

美国总统拜登表示，他不会立刻访问灾区，并称「这会造成破坏」，担心耽误灾区所需资源。

川普还指控拜登，在飓风肆虐期间「在睡觉」，置灾害于不顾。 拜登被问到川普的批评时说：「我在指挥，昨天我打了至少2小时的电话，前一天也是…我在指挥，这叫电话指挥。」

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