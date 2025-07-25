巧克力供应链中的童工风险不仅限于可可

2024年7月24日，一名马达加斯加儿童正在安达帕(Andapa)市郊的一片稻田中，操作着机器劳动。 Gianluigi Guercia

尽管巧克力产业在消除童工问题时最关注可可，但糖、坚果或香草等原料也面临滥用童工的风险。

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今年6月11日，国际劳工组织发布了四年一度的全球童工情况报告(英)外部链接。根据国际劳工组织与联合国儿童基金会(UNICEF)联合编撰的这份报告，全球范围内童工的使用从2020年的1.6亿人减少到2024年的1.376亿人。

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然而，农业仍在童工使用中占最高比例，达61%；撒哈拉以南非洲仍是童工普及率最高的地区，达21%。这对巧克力产业而言并非好兆头，该行业75%的可可原料来自西非。

该产业在供应链中使用童工的风险最高。2014年1月至2024年1月期间，全球知名环境、社会和公司治理评级机构Morningstar Sustainalytics通过媒体监测识别出612起与食品供应链有关的人权事件。其中，27%涉及可可农场雇佣童工。这些农场为七家主要的可可加工商供货，其中三家总部设在瑞士：雀巢(Nestlé)，瑞士莲(Lindt & Sprüngli)以及比利时─瑞士巧克力制造商百乐嘉利宝(Barry Callebaut)。

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巧克力企业深知可可带来的声誉风险，并已投入大量资金加以改善。例如，从2012年起，雀巢公司每年约投入3700万瑞郎(约合人民币3.2亿元)用于采购可持续方式生产的可可。2022年，作为奇巧巧克力和凯雅巧克力(KitKat and Cailler chocolate)生产商，雀巢公司宣布年投资增加两倍，并承诺，截至2030年，总共投入13亿瑞郎(约合人民币11.7亿元)。

英国可持续发展咨询公司HACE的首席执行官Eleanor Harry指出：“巧克力企业致力于着手解决可可供应链中的童工现象，我们对此表示赞赏。但也必须注意到，他们供应链上的相关问题远超可可领域。”

“在甘蔗、坚果、香草以及各类乳制品等，巧克力成品的其他主要原料生产中雇佣童工的现象屡见不鲜。”

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瑞士巧克力企业已经开始关注非可可原材料生产过程中可能存在的童工风险。例如，雀巢及瑞士莲公司发现，从土耳其黑海地区采购的大量榛果存在童工风险。由于榛子丰收季恰逢学校假期，季节性务工人员的子女会随父母进入果园，从而增加了他们参与到危险工作中的风险。

两家企业正通过与供货商合作，为这些孩子开设暑期学校解决童工问题。HACE首席执行官Harry希望能在整条原材料供应链上推广此类供货商监督模式。

“尽管一些巧克力企业意识到了上述风险，也会偶尔采取措施干预，但对这部分‘隐形’供应链缺乏长期监管和投入，不仅加剧了对儿童的剥削，也使企业面临重大运营风险，并招致巨大的声誉损失。”她补充道。

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巧克力企业正试图将可可采购标准推广至所有主要原材料上。

瑞士莲列出了12种优先采购原材料，计划到2025年实现以负责任的方式采购或启动采购这些原材料，包括：可可、土耳其榛子、棕榈油、原糖(甘蔗和甜菜)、香草、大豆卵磷脂、鸡蛋(自有生产)、纸浆和纸基包装、杏仁、乳制品、椰子油和咖啡。

雀巢则列出了14种主要原料，希望到2030年实现负责任采购，包括：谷物和粮食、可可、椰子、咖啡、乳制品、鱼类和海鲜、榛子、肉类、家禽和鸡蛋、棕榈油、纸浆和纸张、大豆、香料、糖以及蔬菜。截至2024年，仅有44.5%的关键性原料采购达到了预定目标。

Harry强调：“对所有原料的全面监管-而不只是盯着最受关注的那几种-对于建立一条真正的、经得起道德和时间考验的供应链至关重要。”

全球2025年消除童工现象的目标未能实现 2015年时，世界各国领导通过了可持续发展目标外部链接，包括呼吁所有人立刻采取有效措施，到2025年根除强制劳动、现代奴隶制和贩卖人口，禁止和消除最恶劣形式的童工。 为此，国际劳工组织鼓励各国采取具体行动，包括普遍批准国际劳工组织童工劳工公约和所有国际劳工组织核心公约；将国家政策和方案作为全新的重点，通过综合性的举措来保障基本原则和权利；从童工劳动问题的根本原因入手，采取更多的综合性措施来消除童工劳动现象；调整就业的最低年龄和完成义务教育的年龄；加强工作场所安全，确保工人健康；对于处在准予就业最低年龄和18岁之间的儿童，设立或更新危险童工劳动清单，对儿童实行特殊保护；促进和加强保障工人基本权利的机构与机制的运作，其中包括防治童工劳动的法庭、审判机构、法官、劳动监察员和童工劳动监管等措施。 然而，今年6月11日，联合国“世界无童工日”(6月12日)的前一天，国际劳工组织与联合国儿童基金会联合发布的最新报告显示，2024年全球有近1.38亿儿童从事劳动，未能实现到2025年消除童工现象的目标。报告显示，自2020年以来，全球童工总数减少了2200多万，扭转了2016年至2020年间的增长势头。自2000年以来，全球童工人数已从2.46亿降至1.38亿，降幅近半。数据显示，农业仍然是童工人数最多的领域，占总数的61%，其次是服务业和工业。

(编辑：Virginie Mangin/ts，编译自英语：武建博/gj)