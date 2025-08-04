越来越多儿童对腰果过敏

瑞士国家科学基金会(SNSF)7月29日发布消息称，欧洲过敏登记数据分析显示，越来越多儿童对腰果出现过敏反应。而成年人则极少受到影响。
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这项研究发表于专业期刊《过敏》(Allergy)，由一个包含瑞士学者在内的国际研究团队完成。他们分析了“欧洲过敏反应登记系统”的资料，该系统涵盖142个国家和地区过敏中心的数据。
这些数据记录的是“过敏性休克”(anaphylaxis)-即免疫系统对食物或药物等产生的严重反应。症状可能包括皮疹、肿胀、呼吸困难，甚至在极端情况下导致心脏和循环系统衰竭。
总体来看，登记系统中23%的食物过敏反应归因于“树坚果类”。根据这项研究，儿童对腰果的反应居首，其次才是榛子和核桃这两种欧洲本土常见坚果。
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比花生过敏更猛烈
据瑞士国家科学基金会解释，此前的各种研究已证实，儿童的免疫系统对腰果中的一种蛋白反应尤为激烈。腰果引发的过敏性休克频率甚至高于花生，即便摄入的腰果数量少于花生，也可能导致儿童出现休克反应。
系统中的数据还显示，在成年人中，腰果过敏几乎不构成显著问题。成年人的免疫系统显然不那么容易受到影响。
研究人员推测，腰果过敏增加的背后可能与现代饮食趋势有关：腰果在过去几十年中消费量显著上升。腰果还经常是“隐身的”，如被用于意面香蒜酱等产品之中，或被用作植物蛋白。“因此相比过去，现在有更多儿童在年幼时就接触到腰果，”瑞士巴塞尔大学医院的研究人员与医生卡琳·哈特曼(Karin Hartmann)解释。
尽管腰果在中国不如花生那么普及，但相关报道也表明，儿童对腰果的不良反应并不少见。深圳地区对腰果过敏患者的研究发现外部链接：在接受检测的患者中，有74.1%的儿童对腰果过敏，而花生过敏者仅占30%左右。
中国虽缺乏全国范围的腰果过敏流行病学调查，但总体食物过敏在儿童中不容忽视。据统计，中国约有7.7%的儿童存在食物过敏现象，而家长和医生普遍反映近年来食物过敏称病率增长迅速，有估计表示食物过敏在儿童中已有翻倍趋势。
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