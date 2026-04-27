马利国防部长遇袭身亡 传北部重镇落入叛军之手

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（法新社巴马科26日电） 马利军政府今天面临重大安全危机。在周末全国各地遭受圣战分子和分离主义叛军的联合攻击，国防部长卡马拉遇害，据报导，北部一座重要城镇已落入叛军之手。

法新社报导，自昨天清晨袭击发生后，军政府领导人戈伊塔（Assimi Goita）至今未公开现身，也未发表声明。

这次在全国各地发动联合攻击的两团体分别是：与「阿扎瓦德解放阵线」（FLA）结盟的图阿雷格（Tuareg）叛军，以及「伊斯兰和穆斯林支持组织」（JNIM）的圣战分子。

分析人士指出，这是马利执政当局自2012年3月以来所面临的最大挑战。当年在法国军队介入下击退攻势，此后法军已撤离。

国防部长卡马拉（Sadio Camara）昨天阵亡，对当局是一大打击。目前政府军士兵仍在一些地区持续作战。

根据一名官员和卡马拉家属表示，卡马拉的住宅遭汽车炸弹攻击后，卡马拉本人、妻子及两名孙子都已身亡。他的宅邸位于首都巴马科（Bamako）郊区的军事重镇卡蒂（Kati）。

军政府今天发布声明指出，卡马拉在与攻击者交火中受伤，随后在医院伤重不治。「他成功击毙一部分凶嫌」，为国捐躯将受隆重国葬。

今天多个地点仍在战斗中，包括卡蒂、北方城镇奇达尔（Kidal）、加奥（Gao）与中部的塞瓦雷（Sevare）。（编译：纪锦玲）