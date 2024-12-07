马斯克慷慨解囊助川普胜选 成美国最大手笔政治捐款人

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（法新社华盛顿6日电） 根据最新联邦文件，科技钜子马斯克（Elon Musk）至少花了2.7亿美元协助美国前总统川普赢得今年11月总统大选，因此成为美国最大手笔的政治捐款人。

同时执掌电动车大厂特斯拉（Tesla）与太空探索科技公司（SpaceX）的马斯克是世界首富，他在川普竞选总统过程中大力支持，不仅出钱还亲自出席造势活动。

根据非营利组织「公开秘密」（OpenSecrets）资料，马斯克的财务支持，超过了至少从2010年起算的任何单一政治捐款人的支出。

根据昨晚公布的联邦选举委员会（Federal Election Commission）新文件，马斯克捐款2.38亿美元给美国政治行动委员会（America PAC），这个组织是他为了替川普争取选票而成立。

他还捐了2000万美元给RBG政治行动委员会（RBG PAC），这个组织利用宣传来软化川普在关键堕胎议题上的强硬名声。

川普选择由马斯克和企业家拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同领导一个部门，目标是删减政府支出和规范。

然而，由于马斯克的事业与美国和外国政府全都有不同程度的往来，他在新政府中的职位也引发有关利益冲突的疑虑。