马斯克批有人战机过时 无人机才是空战未来

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（法新社华盛顿25日电） 获美国总统当选人川普指派削减联邦政府支出的亿万富豪马斯克（Elon Musk），今天拿现代喷射战斗机开刀，称无人机才是空战的未来。

身兼美国太空探索科技公司（SpaceX）、电动车制造商特斯拉（Tesla）执行长的马斯克，在他社群平台X发文说：「无论如何，由人驾驶的战斗机在无人机时代都已经过时，只是会导致飞行员丧命。」

马斯克特别点名F-35战斗机。他在贴文中说：「同时，有些傻子还在打造像F-35的有人战斗机。」马斯克并附上数百架无人机在天空盘旋的影片。

F-35是美国洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）制造的新一代战斗机，于2015年开始服役。

这款全球最先进的战斗机具匿踪能力，也可以被用来侦察情报。德国、波兰、芬兰与罗马尼亚最近都签署采购F-35的协议。

然而，F-35在研发阶段遇到诸多问题，尤其是在电脑程式设计方面；此外，F-35操作成本非常高昂，也经常遭到恶意批评者抨击。

马斯克今天说：「F-35的设计从需求层面就出了问题，因为太多人对它有太多（不一样）的需求。」他说，这是「昂贵又复杂的万用类型，样样通却样样不精」。

苏黎世联邦理工学院（Swiss Federal Institute of Technology Zurich）研究人员吉里（Mauro Gilli）认为，F-35之所以这么昂贵，症结在于「软体和电子设备，而不是飞行员本身」。

他在X上发文说，这点很重要，「因为可以重复使用的无人机，都将需要配上F-35所有花俏的电子零件」。

他也点出，F-35的存在迫使美国敌方研发自己一套的飞机与先进雷达，以与F-35相抗衡。

吉里说，单凭有F-35这件事，这款战斗机与「B-1（轰炸机）已迫使俄罗斯与中国做出他们原本无须做出的战略选择（像是预算配置）」。

他强调，马斯克说法并不正确，但「就算马斯克是对的」，「撤销这些计画将削减对他们（中俄）约束力」。