马斯克杠上巴西最高法院 拒应要求封锁部分X帐号

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（法新社里约热内卢7日电） 拥有社群媒体X的亿万富豪马斯克（Elon Musk）今天表示，巴西最高法院大法官莫瑞斯应该辞职或遭革职，理由是他为封锁涉嫌传播假消息的帐号而实施审查制度。

身兼特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）等多家企业老板的马斯克谈到莫瑞斯（Alexandre de Moraes）时表示：「这位法官公然、多次背叛巴西宪法和人民。他应该辞职或遭弹劾。」

自昨晚起，马斯克在旗下社群媒体X平台对莫瑞斯发起一连串攻击。

马斯克贴文说，莫瑞斯要X支付巨额罚款、扬言要逮捕X的员工，甚至威胁要「封杀」这个平台，「恐使我们失去在巴西的所有收入，且不得不关闭我们在当地的办公室，但原则比利润更重要」。

身兼巴西高等选举法院（TSE）院长的莫瑞斯是巴西最高法院11名大法官之一，是一位评价两极的司法人物，有些人认为他专断蛮横，也有些人认为他竭诚捍卫民主。

马斯克等批评者表示，莫瑞斯是配合巴西全面镇压言论自由的一环。

莫瑞斯在巴西带头打击假消息。近几年来，他下令封锁具影响力人物的社群媒体帐号，其中大多是前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）的支持者。

巴西法律总长梅西亚斯（Jorge Messias）抨击马斯克的决定，并呼吁对社群媒体网络进行监管，以防止外国平台违反巴西法律。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）