马斯克赴美国国会 讨论减少政府开销

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（法新社华盛顿5日电） 全球首富马斯克和同为企业家的拉马斯瓦米今天和美国国会议员展开数小时闭门会谈，讨论他将在总统当选人川普的新任政府中实行减少政府开销的计画。

为回报马斯克（Elon Musk）竞选期间大力支持，美国总统当选人川普允诺上任后将派马斯克执掌新成立的「政府效率部」（DOGE）部长，并委派另一名富豪盟友拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同执掌该部门。

尽管政府效率部仅具谘询性质，但马斯克的明星光环和他在川普核心圈的强大影响力，赋予该部门政治话语权。

马斯克与拉马斯瓦米步入国会时，共和党籍联邦众议院议长强生（Mike Johnson）宣称「美国的新时代来临」，并向记者表示：「政府里存在大量浪费、欺诈和滥用。政府太庞大、做的事情太多，但几乎没有一样做得好。」

马斯克和拉马斯瓦米表示，他们能从数以十亿计美元开销中找出撙节空间，但令外界质疑，共和党是否会试图减少在政治上受欢迎的社会救助方案。

拉马斯瓦米昨天接受美国Axios新闻网采访时表示，政府效率部不太可能一开始就对社会救助或贫困、年长者的健康保险等福利计画开刀，减少这类开销应是选民及其国会代表要做的政治决策。

此外，去年已攀升至8200亿美元的军事支出，也不太可能被列入减少开销的讨论范畴。