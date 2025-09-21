The Swiss voice in the world since 1935

马杜洛致函川普　驳斥毒枭指控呼吁对话

（法新社卡拉卡斯21日电） 根据委内瑞拉今天公布的内容，总统马杜洛在致美国总统川普信函中否认美方对他所作的毒枭指控，并呼吁川普展开对话。两国紧张关系近来持续升温。

这封致川普函的落款日期为9月6日，于美国派遣军舰到委内瑞拉外海，对据称载运毒品的委国船只发动首次攻击数日后发送。

美方首次攻击造成11人丧生，尽管马杜洛（Nicolas Maduro）在信中诉求和平，之后又有两起类似事件发生。

马杜洛在这封信中驳斥美方指控他领导贩毒集团的说法「完全捏造」。委内瑞拉在野阵营及国际社会普遍认为他去年7月胜选连任存在舞弊。

信中写道：「这是对我们国家所发动最恶劣的假新闻，让武装冲突急剧升温，恐对整个大陆造成灾难性破坏。」

马杜洛敦促川普，「以对话和理解维护整个美洲的和平」。

这封信送出后，美军又在加勒比海攻击两艘据华府所称载运毒品的船只，一艘在委内瑞拉外海，另一艘在多明尼加共和国外海。

美军此次部署在拉丁美洲引发强烈谴责，各界担忧美国正计划对委内瑞拉动武。美军的行动同时引发对击杀合法性的讨论，即使根据美国法律，毒品贩运也并非死罪。外界也质疑，美方并非依照惯例查扣船只和逮捕船员，而是直接进行攻击并予以摧毁。

