鲍尔若延任联准会主席 川普扬言开除

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天再次对联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔施加压力，表示若鲍尔在目前任期届满后仍未下台，他会将其撤职。

川普（Donald Trump）接受福斯财经新闻台（Fox Business）访问时表示，若鲍尔（Jerome Powell）「没有按时离任，我就得开除他。…我之前就想开除他」。

鲍尔任期将于5月中旬届满。川普多次抨击鲍尔未更积极调降利率，此外川普政府已对鲍尔疑似在联准会整修工程中超支启动调查。

川普已提名联准会前理事华许（Kevin Warsh）接替鲍尔，但华许若要上任得通过联邦参议院确认，而由参院银行委员会（Banking Committee）召开的确认听证会将于21日登场。

然而，华许的上任之路面临挑战，因为有些议员批评美国司法部对鲍尔的调查构成政府对联准会的政治施压。与川普同属共和党的参院银行委员会成员提里斯（Thom Tillis）已矢言，只要这项调查仍悬而未决，他就不会放行华许的任命案。

川普今天被问到是否会放弃司法部对鲍尔的调查，他回答：「我不是玩玩，我得查出（真相）。」

华许的任命程序若停滞不前，鲍尔依法就可继续担任联准会主席。

鲍尔最早是在2018年川普首任总统期间接掌联准会，并于2022年在民主党籍总统拜登（Joe Biden）任内获得续任。