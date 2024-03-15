麦当劳点餐系统全球大当机 日港英纽澳德多国传出灾情

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（法新社东京15日电） 美国速食龙头麦当劳（McDonald’s）的点餐系统今天传出全球多国大当机，除了台湾，世界多地麦当劳门市也因为系统故障，导致餐厅、手机应用程式（App）及自助点餐机无法点餐。

日本麦当劳控股公司稍早在社群平台X发文说，目前「系统出现故障」，「许多餐厅门市暂停运作」。根据麦当劳的网站，日本有将近3000家麦当劳餐厅。

中国麦当劳门市也受影响长达数小时，这次系统故障一度登上社群平台微博热搜榜。但麦当劳中国公司稍后表示，线上点餐系统已完全恢复正常。

香港麦当劳也在脸书发文说，由于电脑系统发生故障，麦当劳App及自助点餐机暂停服务，顾客只能在餐厅柜台点餐，但香港麦当劳稍后表示，该系统「正逐渐恢复正常」。

据媒体报导，新加坡、澳洲及纽西兰的麦当劳点餐系统也受到影响。不过，印度、印尼及泰国的麦当劳点餐系统未受波及。

另据英国广播公司（BBC），英国、澳洲、纽西兰、德国及奥地利的网友，纷纷在社群媒体「回报灾情」，抱怨麦当劳点餐系统当机一事。

有澳洲网友在社群平台Reddit回报说，当地麦当劳餐厅的点餐系统严重中断。

网友安德森（Ted Anderson）则在X发文说，他去日本麦当劳消费时，发现「只能付现，而且店员还在纸上计算结帐金额」。

德国网友乔雷克（Ester Gjorek）在社群媒体发文说，当地麦当劳的点餐系统故障了，而且「奥地利看起来也是」。