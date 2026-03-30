黎巴嫩联合国维和士兵遇袭丧命

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（法新社贝鲁特30日电） 联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）表示，昨天深夜一枚炮弹击中其营地，导致一名维和人员死亡。

今天发布的声明指出：「昨晚一枚炮弹在阿奇特库萨尔（Adchit Al Qusayr）附近的联合国驻黎巴嫩临时部队营地爆炸，造成一名维和人员不幸丧生，另一人受重伤。」

联合国驻黎巴嫩维和部队表示，目前不清楚炮弹来源，但已启动调查以厘清真相。

声明补充道：「任何为和平事业服务的人都不应失去生命。」

黎巴嫩国营通讯社国家通讯社（National News Agency）稍早报导，遭到攻击的阵地属于随联合国维和部队行动的印尼营。

阿奇特库萨尔镇位于黎巴嫩南部，靠近以色列边境，以色列军队与真主党（Hezbollah）武装人员已在该地作战近1个月。

中东战事3月初蔓延至黎巴嫩，当时伊朗支持的真主党向以色列发射火箭。

以色列已对黎巴嫩展开大规模空袭，并派军进入黎巴嫩南部多个城镇。

以色列官员表示，他们打算建立一个从以色列边境延伸30公里的安全区，以保护北部以色列居民的安全。

联合国驻黎巴嫩临时部队报告，自最新一轮冲突开始以来，其阵地已多次遭到攻击。

3月7日，3名迦纳士兵在黎巴嫩南部边境城镇遭到火炮波及受伤。