黎巴嫩跨界轰炸日益猛烈 以色列扬言与真主党全面开战

afp_tickers

2 分钟

（法新社加萨18日电） 以色列外交部长卡兹今天警告，当局很快将做出与黎巴嫩武装团体「真主党」（Hezbollah）全面开战的决定，以色列军方也表示，「对黎巴嫩进攻的作战计画已获批准和确认」。

黎巴嫩南部边界的跨界轰炸行动日益猛烈，真主党已暗示可能对以色列第3大城海法（Haifa）发动攻击。

以色列外长卡兹（Israel Katz）在社群平台X贴文说，鉴于真主党领袖纳斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）扬言要破坏由中印两国企业营运的海法港口，「我们正处在决定变更对真主党和以色列游戏规则的临界点」。

他说：「全面战争中，真主党将被摧毁，黎巴嫩将受到严重打击。」

以色列军方稍后也表示，「对黎巴嫩进攻的作战计画已获批准和确认，并决定持续加强部队战场上的备战状态」。

卡兹说，以色列将付出沉重代价，但全国必须团结一致，恢复北部居民的安全。

真主党则表示，除非加萨走廊实现停火，否则他们不会停止攻击。

美国特使霍克斯坦（Amos Hochstein）正造访黎巴嫩，尝试缓和紧张局势，他今天稍早会晤黎巴嫩国会议长柏瑞（Nabih Berri）及军方高层。

美法两国正努力透过外交手段，盼透过谈判来结束黎巴嫩边境的敌对行动。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）