立足瑞士 报道世界
登录

黎巴嫩跨界轰炸日益猛烈 以色列扬言与真主党全面开战

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社加萨18日电） 以色列外交部长卡兹今天警告，当局很快将做出与黎巴嫩武装团体「真主党」（Hezbollah）全面开战的决定，以色列军方也表示，「对黎巴嫩进攻的作战计画已获批准和确认」。

黎巴嫩南部边界的跨界轰炸行动日益猛烈，真主党已暗示可能对以色列第3大城海法（Haifa）发动攻击。

以色列外长卡兹（Israel Katz）在社群平台X贴文说，鉴于真主党领袖纳斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）扬言要破坏由中印两国企业营运的海法港口，「我们正处在决定变更对真主党和以色列游戏规则的临界点」。

他说：「全面战争中，真主党将被摧毁，黎巴嫩将受到严重打击。」

以色列军方稍后也表示，「对黎巴嫩进攻的作战计画已获批准和确认，并决定持续加强部队战场上的备战状态」。

卡兹说，以色列将付出沉重代价，但全国必须团结一致，恢复北部居民的安全。

真主党则表示，除非加萨走廊实现停火，否则他们不会停止攻击。

美国特使霍克斯坦（Amos Hochstein）正造访黎巴嫩，尝试缓和紧张局势，他今天稍早会晤黎巴嫩国会议长柏瑞（Nabih Berri）及军方高层。

美法两国正努力透过外交手段，盼透过谈判来结束黎巴嫩边境的敌对行动。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
68
78 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
12
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
9
34 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团