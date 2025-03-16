龙卷风袭击美国中部 至少33人死亡

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（法新社休士顿15日电） 官员表示，今天龙卷风和猛烈的风暴席卷美国中部，造成至少33人死亡，数十人受伤。

当地新闻显示，房屋屋顶被掀翻，大型卡车翻倒，预报员警告本周末还会出现更多龙卷风。

当地警方指出，堪萨斯州发生一起涉及50多辆汽车的车祸，造成8人死亡，原因是「严重沙尘暴」期间能见度太低。

密苏里州公路巡警证实有12人因风暴死亡，并分享遭天气摧毁的码头上，船只堆叠在一起的照片。

据州警报告，树木和电线倒塌，建筑物受损，一些地区受到「龙卷风、雷暴和大冰雹」的严重影响。

在更南部的密西西比州，州长表示，今天晚间已有6人死亡，3人失踪。

同时在德州，当地政府表示，由于沙尘暴和火灾导致道路能见度降低，引发的车祸已造成4人死亡。

在邻近的阿肯色州，官员称风暴已造成3人死亡，29人受伤。

阿肯色州州长桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在X表示：「我们已派出团队调查昨晚龙卷风造成的损失，并派出紧急应变人员至现场协助。」

桑德斯与乔治亚州州长坎普（Brian Kemp）宣布进入紧急状态。坎普表示，预计今天稍晚天气会变得十分糟糕，因此作出这项宣布。

桑德斯在X上写道：「他说要告诉阿肯色州人民，他爱他们，他和他的政府将在这里为昨晚龙卷风过后提供一切所需的帮助。」