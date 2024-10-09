18岁登全球14座顶峰 尼泊尔登山家破最年轻纪录

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（法新社加德满都9日电） 一名18岁的尼泊尔雪巴人今天打破保持5年的纪录，成了征服全球14座逾8000公尺顶峰的最年轻登山家。

雪巴人仁吉（Nima Rinji Sherpa）今早登上西藏海拔8027公尺的希夏邦马峰（Shisha Pangma）峰顶，完成他攀登全球最高峰峰群的任务。

他的父亲雪巴人扎西（Tashi Sherpa）向法新社表示：「他今天早上攻顶。他受过良好训练，我有信心他可以办到。」

攀登全球14座「8000公尺」高峰，被视为是登山愿望的顶峰。登山客在途中会穿越「死亡地带」（Death Zone），也就是空气中没有足够的氧气，来长时间维持人类的生命。

仁吉在声明中说：「这个峰顶不只是我个人旅程的巅峰，也是对敢于突破为我们设下的传统限制，梦想达成更远大成就的每一位雪巴人致敬。」

「登山不只是体力劳动，也是对我们力量、韧性与热情的证明。」

仁吉对高山并不陌生，他来自成员中包含登山纪录保持人的家族，这个家族也经营尼泊尔规模最大的登山探索公司。

以最小年纪完登全球14座顶峰的纪录，先前是由另一名尼泊尔雪巴人嘉布「大卫」（Mingma Gyabu ‘David’）保持。他是在2019年30岁时达成这项壮举。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）