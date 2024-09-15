6名外籍人士被捕 委内瑞拉控密谋破坏国家稳定

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（法新社卡拉卡斯14日电） 委内瑞拉政府今天表示，3名美国公民、2名西班牙人和1名捷克公民因涉嫌密谋透过「暴力行动」颠覆国家，已在委国境内被拘捕。当局并说他们查获数百件武器。

内政部长卡贝友（Diosdado Cabello）在记者会表示，这些人涉嫌计划「制造暴力」和「颠覆」委内瑞拉稳定，已在阿亚库乔港（Puerto Ayacucho）被捕。卡贝友并表示另查获约400件源自于美国的步枪。

遭捕的西国公民被控隶属西班牙特勤局。西班牙媒体报导，马德里当局否认这项说法。

西班牙外交部消息人士说：「西班牙大使馆已向委内瑞拉政府发出口头照会，要求接触被拘捕的公民，以核实他们的身分和国籍，并了解他们到底被指控什么罪名。」

这次逮捕行动的时机敏感。委内瑞拉7月28日大选爆发争议，反对派指控争取连任的马杜洛（Nicolas Maduro）窃取大选之后，卡拉卡斯当局与西班牙和美国的外交局势跟着趋紧。

本周稍早，委内瑞拉因不满西班牙一位部长级人物指控马杜洛实施「独裁统治」，进而召回驻西班牙大使返国，并传召西国驻委内瑞拉大使进行交涉。

让委内瑞拉更为恼火的是，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）决定会见一星期前流亡西国的委国反对派候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）。

不光是西班牙，委国也与美国爆发口水战。华府认定反对派赢得7月28日大选，龚萨雷兹是委内瑞拉合法总统。

美国国务院尚未就有公民遭到逮捕一事发表评论。

马杜洛坚称他赢得第3个总统任期，但未能公布详细的投票结果来支持他的说法。