8年前无缘劳工部长 川普提名帕兹德任驻欧盟大使

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天提名前速食业高层主管帕兹德为美国驻欧盟大使；帕兹德曾是川普第一任期的劳工部长人选，后因其商业作为和私生活受到质疑，而放弃入阁。

帕兹德（Andrew Puzder）曾任速食连锁餐厅哈帝汉堡（Hardee’s）和卡乐星（Carl’s Jr）母公司CKE餐厅（CKE Restaurants Inc）执行长，也是川普在第一任期最初属意的劳工部长人选。

帕兹德当年承认，他曾雇用一名无证移民担任负责清洁的家管，且没有为其工资缴纳税款，之后帕兹德放弃入阁。

川普在他的社群网站「真实社群」（Truth Social）表示：「安迪（帕兹德）在担任企业执行长的17年间，带领公司走出严重财务困境，让公司得以生存、财务健全及成长。」

川普说：「安迪将为我国在（欧盟）这个重要地区的利益做出杰出贡献。」

2017年，在联邦参议院准备为帕兹德的人事任命案举行听证之际，帕兹德对劳工的作为和立场令外界益发感到担忧，批评者抨击他反对调高美国劳工最低工资，帕兹德最终决定放弃争取任职。

现年74岁的帕兹德承认当年并未替那名无证移民管家纳税，不过他在很久之后已补缴税款；此外，帕兹德数十年前离婚后，前妻曾在名嘴欧普拉（Oprah Winfrey）节目中指控他家暴，引发争议。（译者：纪锦玲）