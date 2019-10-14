此内容发布于2019年10月14日 上午4:35

（法新社威灵顿14日电） 纽西兰南岛基督城的清真寺3月间遭歹徒枪击造成惨重伤亡，总理阿尔登今天表示，为解决这桩屠杀案所暴露的缺失，纽西兰将组建专门对付线上极端主义的调查小组。

3月那起屠杀案的枪手独自行凶，击毙51名穆斯林，还利用脸书直播部分凶残犯案过程。案发后至今，阿尔登一直带领全球力促科技业者遏止透过网路散布极端主义的资料。

不过，阿尔登另指出，这起攻击也显示，她领导的政府必须改善方法，以抑制透过网路散播仇恨。这桩枪击案锁定基督城的两座清真寺为目标。

她说，内政部将聘请擅长调查、鉴识与情报搜集的17名专家，关注网路上暴力极端主义的讯息。

阿尔登表示：「我们将组建一支团队，专门致力于锁定并遏止在我们数位管道散播的极端主义讯息。将藉着与线上内容提供业者合作，搜寻和删除有害讯息，就类似我们针对儿童性剥削素材采取的作法。」

内政部长马丁（Tracey Martin）表示，当局反应的速度有必要更强化，如此才能更迅速删除令人反感的讯息，不让极端分子有散播讯息的平台。

阿尔登说，这项最新行动有助她促使全球科技业巨擘对遏止线上极端主义负起更多的责任，并且更积极回应删除线上极端主义讯息的要求。她这项倡议称为「基督城请求」（Christchurch Call）。

脸书、亚马逊、谷歌、推特与微软等科技业巨擘，都已签署这项倡议。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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