此内容发布于2019年10月20日 下午10:05

（法新社北马其顿史高比耶20日综合外电报导）在欧洲联盟领袖未同意于目前展开入会谈判后，北马其顿共和国主要政党领袖今天决定在明年4月提前举行国会大选。

尽管对于中国与俄罗斯在巴尔干半岛地区影响力日增有所疑虑，欧盟领袖18日开会，并未同意选定日期与北马其顿展开入会谈判，将等明年春季再议，其中主要是法国反对。

随后，北马其顿总理柴伊夫（Zoran Zaev）在昨天提议提前大选，当天下午总统潘达洛夫斯基（Stevo Pendarovski）召集政党领袖开会，以讨论进一步行动。

会中，各党领袖同意在明年4月12日提前举行大选，比现任国会任期届满提早了8个月。柴伊夫依法于明年1月请辞。

马其顿先前将国名更改为北马其顿，结束与希腊争议后，即可望获同意选定日期，与欧盟展开入会谈判。

马其顿自1991年脱离前南斯拉夫联邦共和国（Yugoslavia）以来，希腊一直反对这个邻国被称为马其顿，因为马其顿国名与希腊北部省分之名相同。

路透社报导，与北马其顿和阿尔巴尼亚一样，波士尼亚、科索沃、塞尔维亚与蒙特内哥罗也希望加入欧盟，但由于西欧社会对移民的疑虑升高，加上英国脱欧处理过程歹戏拖棚，这些国家加入欧盟的进展也跟着拖缓。

北马其顿料将在今年稍后或明年初，成为北大西洋公约组织（NATO）第30个会员国；以美国为首的北约会员国已全数批准北马其顿入会。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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