此内容发布于2020年5月18日 上午5:05

（法新社日内瓦18日电） 世界卫生组织（WHO）最高权力机构世界卫生大会（WHA）今天登场，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的关系，将首次以视讯方式举行。以下是法新社汇整的世卫背景介绍。

● 二战后成立

1945年第二次世界大战战后，各国外交官员举行会议成立联合国时，讨论事项之一就是建立一全球卫生机构，3年后，世界卫生组织法于1948年4月7日生效。

世卫如今有194个会员国，在全球150国和6个地区设有办公室，加上日内瓦总部，总计有超过7000名员工。

● 领导结构

世界卫生组织的管理分为世界卫生大会、执行委员会和秘书长。

世界卫生大会是世卫最高决策机构，每年开会一次，由会员国派代表团参加，职责是决定组织政策、任命秘书长、监督财政政策，以及审查和批准预算。

执行委员会由34位在技术方面有资格的委员组成，当选委员任期3年，每年1月和5月各开一次会，1月开会决定世界卫生大会议程，较短会议于5月紧接卫生大会之后举行，审议较为行政性的事项。

秘书长人选由执行委员会提名、世界卫生大会任命。世卫第8任秘书长为谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），现年55岁的谭德塞2017年上任，过去是衣索比亚卫生及外交部长。

● 资金

世卫组织的预算周期是两年，经费来自成员国和非政府组织，而会员国缴纳的费用是根据国家财富和人口计算。

但这些「分摊会费」占世卫资金不到1/4，主要资金如今来自成员国和合作伙伴的自愿捐款。

世卫2018-2019年预算56.2亿美元，其中43亿美元明确列为自愿捐款。整体来说，世卫最大资助者依序为美国（15.9%）、比尔暨梅琳达盖兹基金会（9.4%）、英国（7.7%）、全球疫苗与预防注射联盟（6.6%）和德国（5.2%）。

● 成功案例

全球几个重大疾病的根除和削减，世卫着实功不可没。

◎ 天花。在推动大规模疫苗接种政策后，世卫1980年5月正式宣布成功根除天花。

◎ 疟疾。自2000年代初期起，欧洲大陆即未出现任何疟疾病例。

◎ 小儿麻痹症。世卫有雄心要让小儿麻痹症自地表消失，并早已展开行动。小儿麻痹症在1988年仍被125国列为地方性流行病，全球通报病例达35万起，时至今日，病例已大幅下滑99%。

◎ 爱滋。世卫2003年12月与联合国爱滋防治计画（UNAIDS）联手，提供开发中国家的数百万名患者抗爱滋药物，尤其是非洲国家的患者。

● 挫败实例

2013年底至2016年间西非的伊波拉（Ebola）疫情造成1万1300多人丧生，世卫因应方式被外界视为是成立以来最大失败，遭批一开始低估危机的规模。

世卫直到2014年8月才宣布将伊波拉疫情列为国际关注公共卫生紧急事件。当时距离病毒首度在几内亚现踪已近5 个月，许多非政府组织都认为世卫的动作太慢。

反应慢半拍、未能在疫情失控前掌握严重性，让世卫成为众矢之的，不得不进行大规模改革。

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