此内容发布于2019年9月22日 下午10:05

（法新社伦敦23日电） 全球历史最悠久旅行业者汤玛斯库克集团（Thomas Cook）今天爆发倒闭危机，殃及60万旅客滞留海外，将迫使各国政府与保险公司展开接运行动带人回国，其中15万人是英国旅客。

英国的汤玛斯库克集团今天未能在最后关头达成挽救协议，因此宣告破产。这个有178年历史的集团寻求2亿英镑私人投资挹注盼解倒闭危机，可惜未能如愿。

● 成立近两百年 英旅游巨擘破产

汤玛斯库克集团在声明中说：「尽管付出了巨大的努力，但这些讨论未能让公司的利害关系人与新的资金提供者达成协议。」

「因此，公司董事会的结论是，除了采取立即生效的强制清算措施外，别无选择。」

汤玛斯库克集团执行长范克豪瑟（Peter Fankhauser）今天为公司停业清盘道歉。

他说：「我们未能成功，我和董事会其他成员深感遗憾。对这个开创套装旅游行程先河、让全球数以百万计人得以旅行的公司而言，这是个深感悲伤的日子。」

英国民航局指出，汤玛斯库克集团如今已停止交易，监管当局将与政府合作，在未来两周内将超过15万名在海外的英国旅客带回家。

● 殃及60万旅客 各国需协调接人返国 英国民航局今天凌晨发表声明说：「由于事涉庞大，若干影响无可避免，不过民航局将尽可能协助旅客按原定日期返家。由于汤玛斯库克集团已停止交易，旗下所有航班如今都已取消。」

汤玛斯库克集团在全球16国经营饭店、渡假村和航空公司，每年服务1900万旅客。透过汤玛斯库克集团出游者目前有60万人在海外各地，将迫使各国政府和保险公司协调展开大规模援助行动。

除了飞机停飞，汤玛斯库克集团旗下的旅行社也被迫停业，导致全球2.2万名员工失业，其中9000人是国内员工。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

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