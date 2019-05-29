（法新社洛杉矶29日电） 一个重量仅245公克的小女婴去年底在美国加州呱呱落地，她是世界上最迷你的活产婴儿，只和1颗大型苹果差不多大。

圣地牙哥夏普玛丽柏奇妇幼医院（Sharp Mary Birch Hospital for Women and Newborns）的护理人员昵称小女婴为Saybie，她的母亲去年12月出现危及生命的严重妊娠并发症，必须紧急剖腹生产，因此Saybie仅在妈妈体内23周又3天就来到人世。

Saybie呱呱落地后，医师告诉她的父亲，他只能陪伴女儿约1小时，Saybie就会离开人世；但女婴母亲在医院公布的影片中说：「从原本一小时变成两小时，之后变成一天，变成一周…」

Saybie在医院新生儿加护病房待了近5个月，本月稍早已经出院，而且体重已达健康宝宝的2000公克。

照顾Saybie的护理人员诺比（Kim Norby）表示：「她是个奇迹，毋庸置疑。」诺比还在婴儿床上，挂了个「渺小但强大」的标语。

另一名护理师威斯特（Emma Wiest）则说，Saybie刚出生时，小到「几乎看不到床上的她」。

Saybie出生时的体重，比先前最小存活婴儿纪录保持人、2015年在德国出生的宝宝还轻了7公克。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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