此内容发布于2020年3月3日 下午9:05

（法新社华盛顿3日电） 世界银行（World Bank）今宣布一项提供高达120亿美元的援助计画，以紧急资金协助各国对抗武汉肺炎疫情。

世银总裁马尔帕斯（David Malpass）告诉记者说：「目标是展开迅速、有效的行动，回应各国需求。」

他表示，重要的是「认知到贫困国家面临额外负担」，他们缺少设备来防止2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）扩散。

世银声明表示，其中一些资金锁定全球最贫困的几个国家，让他们可以把钱用在添购医疗器材或提供医疗服务，并包含专家判断及政策建议。

武汉肺炎去年12月在中国湖北省武汉市爆发，全球目前出现超过3000起死亡病例，超过9万人确诊。

这笔资金中，有80亿美元是新增挹注。马尔帕斯表示，这些钱将提供给寻求帮助的国家。世银已联系许多成员国，但他并未特别说明哪些国家将先收到金援。

他在一场电话会议上说：「重点是要迅速行动，速度是拯救性命的必要一环。」

马尔帕斯说，「我们希望世银的大量资源、全球专业知识和过去危机中累积的经验能物尽其用」，近年对抗伊波拉（Ebola）病毒和兹卡（Zika）病毒等疫情时，也提供过类似紧急资金。（译者：黄靖贻/核稿：曾依璇）

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