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此内容发布于2018年6月13日 上午11:50 最后更新 - 2018年6月13日 -11:50

（法新社巴黎12日电） 1991年独立的前南斯拉夫共和国马其顿，国名「马其顿」（Macedonia）导致史高比耶和雅典当局关系不睦将近30年。

马其顿和希腊今天同意马其顿共和国更名为「北马其顿共和国」（Republic of North Macedonia），终结双方持续已久的纷争。

对于希腊来说，马其顿这个名称是它文化遗产的一部分，是2000多年前亚历山大大帝的帝国核心地区所在，希腊人一向引以为傲。

名称纷争阻碍新国家马其顿加入欧洲联盟（EU）和其他国际组织。

以下为法新社汇整的相关背景。

●打从一开始就被拒绝

马其顿于1991年自南斯拉夫联邦共和国（Yugoslavia）独立，但因名称争执，遭希腊阻挠国际对它的承认。

希腊除了主张是文化遗产的一部分，国内也有一个相同名称的省分和马其顿接壤，且希腊担心史高比耶（Skopje）当局有并吞领土的野心。

超过100万名希腊人1992年在北部城市第撒隆尼基（Thessaloniki）举行抗议集会，宣示「马其顿是希腊的」。第撒隆尼基曾是古代马其顿最重要的城市。

●前南斯拉夫马其顿共和国（FYROM）

马其顿1993年以临时名称－前南斯拉夫马其顿共和国（FYROM）获准加入联合国（UN）。

包括俄罗斯和美国等大部分国家，其后都承认它的宪法上国名马其顿共和国（Republic of Macedonia）。

●希腊压制

希腊于1994年对马其顿实施经济禁运，并阻止马其顿使用其主要通商口岸第撒隆尼基港口。

希腊也要求马其顿拿掉国旗上的费吉纳（Vergina）太阳放射光束，因为它宣称那是古老希腊的象徵，同时还要求移除宪法上特定条文。

●关系融冰

1995年9月，两国在纽约签署一项协定，开启经贸和政治关系正常化途径，但将名称争议搁置一旁。

几个月后，双方在对方首都成立联络办事处，已移除争议性太阳的马其顿新国旗首次在联合国飘扬。

●希腊支持邻邦

2001年，面临与阿尔巴尼亚裔叛军武装冲突的马其顿当局，获得希腊表态支持。希腊是这个区域的唯一欧盟、北大西洋公约组织（NATO）和欧元区成员国。

●希腊否决

马其顿于2005年成为欧盟成员的候选国，但希腊阻挠展开加盟协商。

2008年，马其顿以临时国名申请加入北大西洋公约组织，再度面临希腊否决。

巨大的亚历山大大帝雕像2011年竖立在马其顿首都史高比耶，两国关系再度陷入冰点。雅典当局认为，马其顿企图盗用希腊最伟大的军事英雄之一。

●移民危机关系紧绷

2016年，欧洲面临第二次世界大战结束以来最严重移民危机，雅典指控史高比耶使用「过度武力」阻挡数百名试图越过马其顿前往北欧的移民。

●可行解决方案

马其顿总理柴伊夫（Zoran Zaev）2017年6月当上总理后不久，承诺推动解决名称纠纷、重新推动加入欧盟和北大西洋公约组织行动。

●同意新国名

尽管面临民族主义者强烈反对，但国名争议谈判依旧在联合国支持下于2018年一月展开。

经过几次会议后，雅典和史高比耶今天同意，将马其顿重新命名为「北马其顿共和国」，因此马其顿必须修改宪法。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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