此内容发布于2019年9月12日 上午9:50

（法新社华盛顿11日电） 中国发布对美国货品课徵报复性关税的豁免清单后，美国总统川普今天也释出善意，宣布同意延后两周调升对价值2500亿美元中国商品加徵的关税税率，显然是为美中贸易会谈铺路。

美中几周后将重启会谈，解决折腾双方的贸易战。川普说，延后实施调升加税税率，是应北京当局要求。

美中贸易关系今夏急遽恶化，双方政府都再度祭出关税措施，让贸易会谈陷入僵局、拖累全球经济，如今最高谈判人员预定下月初将在华府重新会面，

川普推文说：「我们已同意释出善意之举，将价值2500亿美元（中国）商品的关税税率调升措施，从10月1日延到10月15日实施。」

他还说，延后实施是「应中国国务院副总理刘鹤要求，而且是因为中华人民共和国将（在10月1日）庆祝成立70周年」。

今天稍早，北京当局宣布暂时豁免对部分美国货品加徵关税，让全球股市松了一口气。美中贸易战打到第2年，导致股市长期震荡起伏。

川普在白宫向记者表示：「这是个大动作。」他重申由于中国经济疲弱，北京现在有达成协议的压力，他说这是美国措施奏效。

然而，豁免加徵关税的美国商品不包括主要农产品，例如大豆与猪肉等攸关最终能否达成协议的品项。

中国国务院关税税则委员会表示，中国的关税豁免措施将自17日起生效，效力持续一年。关税税则委员会公布了两份清单，列出海鲜产品与抗癌药物等品项，这是北京首度宣布豁免加徵关税的产品。

其他豁免关税的类别还包括苜蓿草颗粒、鱼饲料，关税税则委员会说，也在考虑进一步的豁免措施。

美中已对价值数千亿美元的商品互课关税，双方本月初再度祭出报复性关税措施。

巴克莱集团（Barclays Plc）分析师在研究中写道：「从这些调整措施可看出，中国较愿意在10月贸易会谈取得进展，可能是往达成『范围较小』的协议迈进，包括由中国购买更多的美国产品，换取美国暂缓进一步调升关税税率。」

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