此内容发布于2019年8月12日 上午10:20

（法新社马绍尔马久罗12日电） 太平洋岛屿曾是二次世界大战期间的关键战场，但过去30年来大抵被国际社会忽略。由于中国最近挑战美国在太平洋地区的传统霸权，使这些岛屿再度成为全球瞩目焦点。

帛琉、密克罗尼西亚联邦（Micronesia）和马绍尔群岛（Marshall Islands）的领土，在太平洋上延伸数千公里，且长期接受美国、日本和其他盟国慷慨援助，除此以外，近几十年来大抵受到国际社会忽略。

不过，最近中国和美国的竞争越演越烈，大幅提升了太平洋岛国的国际能见度，程度甚至超越冷战时期。冷战期间，太平洋岛国主要是战略前哨基地以及1950年代的原子弹试爆场所。

华盛顿当局近年来把关注焦点转移至其他地方，且美国对这3个岛国的金援预定2023年结束。

分析家表示，中国很快就察觉这个机会，积极争取新的外交盟友，并在太平洋广大地区寻求战略优势。

澳洲国立大学客座研究员兼太平洋政治专家凯恩（Tess Newton Cain）说：「开发援助减少以及援助地点重新定位，都为中国创造能够填补的真空，特别是在解决太平洋岛国有关基础设施的需求上。」

直到最近，美国及其盟友才警觉到中国的挑战。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）和日本外相河野太郎更先后带着支票簿，空前走访太平洋岛国。

夏威夷大学退休教授汉伦（David Hanlon）说：「有鉴于中国与美国及其盟友的紧张关系，对3个北太平洋国家战略价值的认知再次浮现。」

汉伦说，在更广大亚太地区最近不断增加的中国商业活动、外交倡议、领土纷争以及扩张主义野心--不论是真实存在或纯属想像，在在都已挑战太平洋是美国内湖的概念。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

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