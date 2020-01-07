此内容发布于2020年1月7日 下午9:35

（法新社华盛顿7日电） 美国国防部五角大厦表示，伊朗今天发射「十多枚」飞弹，攻击美国与联军部队驻扎的两个伊拉克空军基地。

美国国防部长的公共事务助理霍夫曼（Jonathan Hoffman）说：「1月7日下午约5时30分，伊朗发射十多枚飞弹，攻击驻伊拉克美军与联军部队。」

他说：「很清楚地，这些飞弹是从伊朗发射，目标锁定阿萨德（Al-Assad）与阿比尔（Irbil）至少两个有美军与联军人员驻扎的伊拉克军事基地。」目前尚未传出基地有人员伤亡。

这波飞弹攻击之前，伊拉克境内的亲德黑兰派系曾矢言将「回应」美国上周在巴格达出动无人机狙杀伊朗将领苏雷曼尼（Qasem Soleimani）一事。

白宫今天在另一则声明中表示，总统川普「正在密切监控局势发展，并与国家安全团队磋商」。

伊拉克安全消息人士稍早告诉法新社，至少有9枚飞弹击中阿萨德空军基地，这是外国军队在伊拉克驻扎的最大军事驻地。

伊朗承认发射飞弹，官方电视台报导说，是从基地发射。

美国防部的霍夫曼表示，空军基地今天遇袭后，五角大厦已展开初步战斗损失评估工作。

他又说：「最近几天，为因应伊朗威胁与行为，国防部将采取所有适当措施，保卫我们的人员与伙伴。」

他说：「由于有迹象显示伊朗政权打算攻击我们驻在此区的部队与利益，这些基地一直都处于高度警戒状态。」

霍夫曼又说，美国将采取「所有必要措施保护与保卫驻扎此区的美国人员、伙伴与盟国」。

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